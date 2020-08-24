بعد تتويج بايرن بالأبطال.. موعد كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

مع تتويجه اليوم الأحد بلقب دوري أبطال أوروبا، حجز بايرن ميونخ الألماني مقعده في كأس السوبر الأوروبي للموسم المنقضي 2019 / 2020 .

ويلتقي بايرن فريق أشبيلية الإسباني في 24 سبتمبر المقبل على استاد "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان من المفترض إقامة مباراة السوبر الأوروبي في بورتو بالبرتغال يوم 12 أغسطس الحالي ولكن تأخير نهاية الموسم على المستويين المحلي والأوروبي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد أسفر عن نقل مباراة السوبر إلى بودابست وتأخيرها إلى 24 سبتمبر المقبل.

وتوج بايرن اليوم بلقب دوري الأبطال بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر في النهائي الذي أقيم على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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وكان أشبيلية توج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي أمس الأول الجمعة بالفوز 3 / 2 على انتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة.

وكانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) منحت حق استضافة مباراة كأس السوبر إلى المجر بسبب أزمة "كورونا" مثلما منحت استضافة الأدوار النهائية في مسابقة الدوري الأوروبي إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا بألمانيا كما منحت حق استضافة الأدوار النهائية في دوري الأبطال إلى لشبونة حيث اختتمت فعالياتها اليوم الأحد.

وخلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرانس" يوم الأربعاء الماضي بمشاركة أمناء عموم الاتحادات الـ55 الوطنية الأعضاء باليويفا ، تم اقتراح استخدام مباراة كأس السوبر كمباراة تجريبية للسماح بعدد من الجماهير بالحضور في المدرجات.

وكان ليفربول الإنجليزي توج بلقب السوبر الأوروبي في الموسم الماضي بعد فوزه بلقب دوري الأبطال ثم تغلبه على تشيلسي بطل الدوري الأوروبي.