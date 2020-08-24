محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)
احتفل بايرن ميونخ الألماني اليوم بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكذلك بإحراز الهدف رقم 500 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ منتصف القرن الماضي.
وتوج بايرن باللقب اليوم الأحد بتغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر في المباراة النهائية للبطولة على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وسجل الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الوحيد للمباراة ليسطر اسمه في تاريخ البطولة.
ويحتل بايرن المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال حيث يتفوق عليه فقط ريال مدريد الإسباني (567 هدفا) وبرشلونة الإسباني (517 هدفا) .
وأحرز كومان الهدف في الدقيقة 59 ليرفع رصيد بايرن من الأهداف في البطولة هذا الموسم إلى 43 هدفا في 11 مباراة خاضها بدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر كومان يدون اسمه في سجلات التاريخ بهدف تتويج بايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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