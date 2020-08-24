أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك من صفقة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه في حال وجود لديه رغبة للحصول على أي لاعب بما في ذلك رمضان صبحي يوازي ذلك القدرة الشرائية لحسم الصفقة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس، إن قرار لعب رمضان صبحي لاي فريق بعد الخروج من الأهلي في يده هو فقط، مؤكدا أن نادي الزمالك لم يتحدث مع اللاعب.

وأضاف، أن الزمالك قام بالتواصل مع ناديه الإنجليزي هدرسفيلد، للتعرف على موقفه وارسلنا عرض والموضوع توقف بعد ذلك.

وأتم تصريحاته:" الزمالك لن يكمل في ملف التعاقد مع رمضان صبحي حتى لا يعطي وعود زائفة للجماهير ، والنادي كل ما قام به بالاستعلام عن الأمر فقط".