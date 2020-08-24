أمير مرتضى يرد على الهجوم الذي يتعرض له مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه ضد الانتقاد الذي يتعرض له مروان محسن مهاجم الأهلي، مشيرا إلى أن أي لاعب أحيانا يمر بظروف صعبة ويجب دعمه في تلك الفترة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" ضد الانتقاد اللي بيتعرض له مروان، اكيد بيمر بظروف مفروض تدعمه وتحتويه ".

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وأوضح،أن اي مهاجم ليس جهاز "كمبيوتر" فهو دائما ما يحاول التسجيل لكن ليس المحاولات تنتهي بالنجاح.

وانتقل للحديث عن ما يتعرض له مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدا أنه هجوم غير مبرر لكن أهم ما يميز لاعب الزمالك امتلاكه شخصية قوية ولا يتأثر بما يقال.

وأتم:" مصطفى محمد لا يشاهد كل هذه الانتقادات وخارج من مصنع الزمالك ومتقفل صح، واللاعب رد ف الملعب على كل المشككين".