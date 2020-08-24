شكري نجيب: باهر المحمدي مستمر في الإسماعيلي

قال شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن باهر المحمدي قد يستمر مع الإسماعيلي لأنه كابتن الفريق والظروف مهيئة لبقاءه معالإسماعيلي.
وأكد شكري نجيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الجماهير تعشق الإسماعيلي بجنون وممكن تعمل أي حاجة علشان الفريق، وعلي أبو جريشة هو من قام بضمي لصفوف الإسماعيلي وأنا صغير".
وأتم: "تدربت لمدة ستة سنوات في الأهلي على أمل الانضمام للفريق ثم عدت للإسماعيلي".
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