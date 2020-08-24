مهاجم المقاولون:تم التلاعب في عقدي مع الإسماعيلي لإجباري على البقاء

تحدث شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موعد عودته الإسماعيلي من جديد وأسباب أزمته مع قلعة الدروايش.
وأكد شكري نجيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "سأعود للإسماعيلي بعد نهاية فترة الإعارة للمقاولون وأبحث فقط عن الاستقرار".
وتابع: "وجدت نفسي وسط العديد من المشاكل والأزمات مع الإسماعيلي رغماً عني، ومجلس إدارة الإسماعيلي يصدر للجماهير بانني لاعب غير جيد وأثبت لهم العكس مع أسوان والمقاولون".
وأضاف: "تم التلاعب في عقدي مع الإسماعيلي وغيروه بدون علمي لإجباري على البقاء مع الفريق".
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