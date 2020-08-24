شكري نجيب: طاهر محمد طاهر قادر على تعويض رمضان صبحي في الاهلي

قال شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن طاهر محمد صفقة مهمة للأهلي فهو يمتلك شخصية مميزة في الملعب ويجيداللعب في أكثر من مركز بالملعب.
وأكد شكري نجيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "طاهر محمد طاهر قادر على تعويض رحيل رمضان صبحي عن الأهلي".
وتابع: "بطولات الأهلي ليست بأقدام لاعبي الإسماعيلي كما يقال ومن يدخل منظومة الأهلي قادر على النجاح".
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