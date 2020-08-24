أعرب محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع صالحجمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر.
وأكد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "صالح جمعةلاعب عالي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الحصول على فرصة".
وأوضح: "فايلر يتعامل بطريقة غريبة مع الأهلي، ويعني أيه يقول لاعب ميلعبش ويمشي لمجرد خطأ وحيد ويجب مراجعة قراراته".
وأتم: "يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لأنه مش بيخليه يتمرن مع الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الجليل: يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.