عبد الجليل: يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لهذا السبب

أعرب محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع صالح

جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وأكد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "صالح جمعة

لاعب عالي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الحصول على فرصة".

وأوضح: "فايلر يتعامل بطريقة غريبة مع الأهلي، ويعني أيه يقول لاعب ميلعبش ويمشي لمجرد خطأ وحيد ويجب مراجعة قراراته".

وأتم: "يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لأنه مش بيخليه يتمرن مع الأهلي".