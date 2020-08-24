عبد الجليل: فايلر يكرر خطيئة حسام البدري في الاهلي

قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يثبتجدارته حتى الآن.
وأكد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين: "فايلر يكرر خطيئة حسام البدري ويتعامل مع اللاعبين بطريقة غريبة وقاسية".
وتابع: "فايلر لم يقدم جديد مع الأهلي وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي والمدرب السويسري لم يقدم جديد".
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