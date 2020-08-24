عبد الجليل: كارتيرون ذئب افريقيا الأبيض.. وفايلر ابتدا العنجهية مع لاعبي الأهلي بدري

قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأبيض، تفوق على السويسري رينيه فايلر، المديرالفني للأهلي.
وأكد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين: "كارتيرون ذئب افريقيا الأبيض وفايلر ابتدا العنجهية مع لاعبي الأهلي بدري".
وتابع: "كارتيرون مدرب خبرة وهو ذئب أفريقيا اما فايلر بدأ في العنجهية بدري على لاعبي الأهلي".
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