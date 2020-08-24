الشوربجي: الأهلي لم يتظلم مجدداً علي قرار ايقاف كهربا

كشف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تقدم الأهلي بتظلم جديد ضد عقوبة إيقاف كهربا 10 مباريات.

وقال عادل الشوربجي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "

وأكد: "من حق الأهلي التظلم

على العقوبة لاتحاد الكرة ولكن لم يتم قبولها اذا كان هناك أدلة جديدة وهذا غير متوفر".

وتابع: "الأهلى لم يتظلم مجددا على قرار إيقاف كهربا لعدم وجود أدلة جديدة".