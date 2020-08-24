الشوربجي: الزمالك طلب الحصول علي قيمة غرامة أحمد الشناوي بفوائدها

علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على استماع اللجنة اليوم لأقوال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي.

وقال عادل الشوربجي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "

وأكد: "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك،

في الوقت الذي طلب أحمد الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأكد: "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه احمد الشناوي بالفوائد، بينما ولكن الشناوي ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر".