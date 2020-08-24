والد مروان محسن: خايف على ابني يجراله حاجه وهو عاشق للاهلي

قال الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ابنه يتقدم لهجوما عنيفاً.
وأكد والد مروان محسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهاروالذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "انا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".
وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة".
وأكمل والد مهاجم الأهلي: "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين".
وإختتم: "ابني اهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك او بيراميدز كان راح".
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