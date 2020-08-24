صور بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا “الثلاثية التاريخية كلاكيت ثاني مرة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان” في مباراة الموسم وقمة مباريات اليوم الأحد 23-8-2020 في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتفوق النادي البافاري بهدف دون رد سجله الفرنسي “كينجسلي كومان” مطلع الشوط الثاني من المباراة.

نقلت مباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما بثت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب دالوش (النور).

عاش باريس سان جيرمان بداية سيئة للغاية في اللقاء الذي استضافه ملعب “دالوش” بمدينة لشبونة البرتغالية، فقد كادت شباك حارسه “كيلور نافاس” تتلقى أكثر من هدف، لولا ضعف تركيز توماس مولر وسيرج جنابري، وسوء طالع هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم “روبرت ليفاندوفسكي” عندما تصدى القائم الأيمن لتصويبة أرضية منه في الدقائق الـ 25 الأولى.

وسعى “بايرن ميونخ” نحو تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الثاني، ونجح في ذلك بفضل الجناح الأيسر “كينجسلي كومان” بعد عرضية نموذجية من الظهير الأيمن “جوشا كيميش”.

وتمسك البايرن برغبته الملحة في تحقيق اللقب السادس له في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الأول منذ عام 2013 عندما هزم بوروسيا دورتموند في نهائي ملعب ويمبلي.

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ومارس الفريق الضغط العالي على لاعبي باريس سان جيرمان في منتصف ملعبهم حتى وقت متأخر من اللقاء، ولم تفلح محاولات مبابي ونيمار في خلخلة الدفاع أو تهديد مرمى مانويل نوير سوى مرة واحدة بتسديدة مرت جوار القائم الأيسر.

وخاض “باريس سان جيرمان” اول نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ تأسيسه قبل 50 عامًا، لكنه عجز عن تقديم نفس المستوى الذي سبق وقدمه أمام لايبزيج وأتلانتا في الأدوار الإقصائية هذا الشهر.

وبهذا التتويج، احتفل بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في التاريخ، بعد أن فاز بها بموسم 2013/2012 تحت قيادة المدرب الألماني المعتزل “يوب هاينكس”، وها هو يكررها مع مدرب ألماني آخر هو “هانز فليك” الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق بمنتصف الموسم خلفًا للمدرب الكرواتي “نيكو كوفاتش”.

شاهد صور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

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