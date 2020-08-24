ملخص مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا “كومان يضع النجمة السادسة برأسية ذهبية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان” في أهم مباريات اليوم الأحد 23-8-2020 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نُقلت مباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

انطقلت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب دالوش (النور).

انتصر بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف مقابل لا شيء اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب النور بمدينة لشبونة، دون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسجل هدف الفوز لفريق “بايرن ميونخ” الجناح الدولي الفرنسي كينجسلي كومان عند الدقيقة (59)، ليحرم فريقه السابق من تتويجه الأول في المسابقة القارية والثاني لنادٍ فرنسي منذ ان حقق “مرسيليا” اللقب عام 1993.

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وتوج العملاق البافاري للمرة السادسة في تاريخه بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية، بعدما سبق له التتويج باللقب أعوام 2013 و2001 و1976 و1975 و1974.

والتالي ملخص احداث مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

بايرن ميونخ 1-0 باريس سان جيرمان

ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

دوري أبطال أوروبا (النهائي)

⌚انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث نهائي أمجد البطولات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا”، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“.

⭕قبل بداية احداث اللقاء سنرصد لكم أبرز أرقام الفريقين.

⭕التقى فريقا بايرن ميونخ وباريس سان جرمان 8 مرات سابقاً – جميعها في دور المجموعات في دوري الأبطال وفاز باريس سان جرمان 5 مرات وبايرن 3 مرات متضمناً آخر لقاء بينهما في ديسمبر 2017.

⭕ هذا أول نهائي في تاريخ باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا وهو الفريق الـ 41 يصل إلى النهائي. آخر 6 فرق لعبوا في النهائي لأول مرة خسروا المباراة.

⭕فاز بايرن ميونخ في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وقد يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يفوز في 11 مباراة على التوالي.

⭕ بلغ بايرن ميونخ المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة الـ 11، ريال مدريد فقط هو الذي بلغ النهائي أكثر منه (16)مرة.

⭕حقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات سابقاً – الذي حققها اكثر منه ريال مدريد (13)، وميلان (7)، وليفربول (6) أكثر.

⭕خسر مدرب باريس سان جرمان توماس توخيل في 9 مباريات ضد بايرن ميونخ في مسيرته التدريبية أكثر من أي فريق آخر.

???? تشكيلة بايرن ميونخ: في حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: جوشوا كيميش – جيروم بواتنج – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز. خط الوسط: تياجو ألكانترا – ليون جوريتسكا – سيرج جنابري – توماس مولر – كينجسلي كومان. خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي.

في حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: جوشوا كيميش – جيروم بواتنج – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز. خط الوسط: تياجو ألكانترا – ليون جوريتسكا – سيرج جنابري – توماس مولر – كينجسلي كومان. خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي. ???? تشكيلة باريس سان جيرمان: في حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: كيرير – تياجو سيلفا – بريسنال كيمبيمبي – خوان بيرنات. خط الوسط: آندير هيريرا – ماركينيوس – ليوناردو باريديس. خط الهجوم: آنخيل دي ماريا – كيليان مبابي – نيمار جونيور.

في حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: كيرير – تياجو سيلفا – بريسنال كيمبيمبي – خوان بيرنات. خط الوسط: آندير هيريرا – ماركينيوس – ليوناردو باريديس. خط الهجوم: آنخيل دي ماريا – كيليان مبابي – نيمار جونيور. “0 صافرة بداية المباراة من الحكم الدولي الايطالي دانييلي أورساتو.

“2 اول خطأ – ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لبايرن ميونخ، تلعب عالية داخل المنطقة ولكن يبعدها الدفاع الباريسي.

“5 باريس سان جيرمان لم يصل لمرمى نوير حتى الآن.

“8 تحصل باريس على ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى بعد إعاقة واضحة على مبابي، ولكن لم ينجح لاعبوه في استغلالها.

“9 اول ضربة ركنية لصالح باريس سان جيرمان، نيمار يتولى تنفيذها ويرسلها داخل المنطقة ولكن دفاع بايرن يشتت الكرة.

“13 انطلاقة رائعة من مبابي من الجهة اليسرى انهاها بتسديدة قوية ارتدت من قدم جوريتسكا.

“17 اوووووووه – أخطر فرصة في المباراة حتى الآن، نيمار يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نوير على مرتين ببراعة كبيرة.

“21 اووووووه – القائم يحرم ليفاندوفسكي من تسجل الهدف الأول بعد تسديدة من وضعية صعبة.

“23 نيمار يقود هجمة مرتدة سريعة جدًا للنادي الباريسي انتهت عند دي ماريا الذي سدد كرة قوية علت المرمى.

“24???? تبديل اضطراري لبايرن ميونخ بخروج المصاب جيروم بواتينج ودخول نيكولاس تسوله.

“27???? اول بطاقة صفراء في اللقاء من نصيب ديفيز بعد مسك واضح على كيرير وحرمانه من هجمة خطيرة.

“29 أندير هيريرا يسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء كانت قريبة من معانقة شباك نوير ولكن تحول مسارها لتخرج إلى ضربة مرمى.

“30 اووووووووه – نافاس يتصدى لكرة خطيرة جدًا بعد رأسية قوية من ليفاندوفسكي.

“32 كينجسلي كومان وليفاندوفسكي هما الأفضل من بين صفوف بايرن ميونخ حتى الآن.

“35 ريتم المباراة انخفض قليلاً في هذه اللحظات.

“39 بيرنات يحرم ليفاندوفسكي من كرة كانت خطيرة بعد لمس الكرة برأسة يتحول مسارها ويبعدها الدفاع.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“44 ماذا أضعت يا مبابي! – الجناح الباريسي تلقى هدية من دفاع البايرن داخل منطقة الجزاء وبدلاً من تسديدها في المرمى قرر تمريرها إلى دي ماريا الذي أعادها له مرة اخرى ليسددها ضعيفة في يد نوير.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 اوووووه يا كيمبيمبي الحكم كان رحيمًا معك بعدما قرر عدم احتساب ضربة جزاء لصالح بايرن بعد مسك واضح لكينجسلي كومان الذي مر منه ببراعة كبيرة.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

شوط اول ممتع من الفريقين، اُفتقد فيه اللمسة الاخيرة.

“45 بداية الشوط الثاني

“51???? بطاقة صفراء على سيرج جنابري بعد تدخل قوي على نيمار.

“51???? بطاقة صفراء ايضًا على لاعب باريس باريديس بعد اعتداءه على جنابري.

“56???? بطاقة صفراء على نيكولاس تسوله بعد اعاقة واضحة لماركينيوس.

“57 ولا فرصة خطيرة حتى الآن منذ بداية الشوط الثاني، اللعب ينحصر في منتصف الملعب.

“59⚽ جوووووووووووووووووووووووول – كينجسلي كومان يسجل هدف التقدم للبايرن برأسية قوية محكمة.

“59 قصة الهدف: جوشوا كيميتش يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء تركها مدافع باريس كيرير تمر بغرابة شديدة ليضربها كومان برأسه قوية في شباك نافاس.



“59 هدف يتحمله الظهير الايمن لباريس كيرير!

“61 تياجو سيلفا يشتت كرة من على خط المرمى بعد لعبة مشابهة لكرة الهدف سددها كومان ايضًا.

“64????تبديل اول لباريس سان جيرمان بخروج باريديس ودخول ماركو فيراتي.

“68????????تبديلان دفعة واحدة للبايرن بخروج صاحب هدف التقدم كينجسلي كومان ودخول فيليب كوتينيو، وخروج سيرج جنابري ودخول إيفان بيريسيتش.

“69 اووووووووه – دي ماريا يخدع دفاع بايرن ويمرر كرة بذكاء إلى ماركينيوس داخل منطقة الست ياردات ليسددها الاخير مباشرة ولكن كالعادة نوير يتصدى لها ببراعة!

“72????التبديل الثاني لباريس سان جيرمان بخروج أندير هيريرا ودخول جوليان دراكسلر.

“73 نيمار يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

“79????????تبديلان دفعة واحدة لباريس بخروج بيرنات ودخول كورزوا، وخروج دي ماريا ودخول شوبو موتينج.

“81???? بطاقة صفراء على نيمار بعد تدخل قوي على ليفاندوفسكي.

“83???? بطاقة صفراء على تياجو سيلفا بعد اعاقة واضحة على ليفاندوفسكي، وضربة حرة مباشرة من مكان جيد.

“84 كوتينيو يتولى تنفيذها ويسدد قوية ولكن تمر بجوار القائم الايمن.

“85 ???? بطاقة صفراء على كورزوا بعد تدخل خشن علي كيميتش.

“86????التبديل الرابع للبايرن بخروج تياجو ألكانترا ودخول كورنتين توليسو.

“90 حكم المباراة يضيف خمس دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2 أخطر فرص باريس في الشوط الثاني تضيع بغرابة شديدة بعد تسديدة من نيمار فشل موتينج في تحوليها داخل المرمى!

“90+3???? بطاقة صفراء على توماس مولر.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ بهدف مقابل لا شيء، ليحقق كأس دوري الأبطال السادسة في تاريخه.

إلى هنا ينتهي ملخص احداث المباراة.



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