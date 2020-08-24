بايرن ميونخ يتجنب مفاجآت باريس ويضيف النجمة السادسة في دوري أبطال أوروبا

توج بايرن ميونخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم (2013/2012) بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، مساء اليوم الاحد فى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل بايرن ميونخ نهائي هذا العام بسلسلة من النتائج العريضة، كان آخرها أمام برشلونة الإسباني بـ 8 أهداف مقابل هدفين، في الدور ربع النهائي، علمًا بأنه تغلب على توتنهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/10 خلال دور المجموعات، وأقصى تشيلسي من ثمن النهائي بنتيجة 1/7 في مجموع المباراتين.

وحقق باريس سان جيرمان تأهله الأول في التاريخ إلى هذا النهائي بصعوبة كبيرة، فقد احتاج لتحقيق عودة قوية (ريمونتادا) أمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في لقاء إياب ثمن النهائي بعد أن خسر مباراة الذهاب 1/2.

وبدد بايرن آمال سان جيرمان في إحراز اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى مغامرته اليوم على استاد “دا لوز” أو “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علما بأنه خاض اليوم نهائي البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما.

وفي الشوط الثاني ، سجل الفرنسي الدولي كينجسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.

وأحرز بايرن اليوم اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.

وفاز بايرن بجميع المباريات الـ11 التي خاضها في البطولة هذا الموسم وسجل فيها 43 هدفا مقابل ثمانية أهداف اهتزت بها شباك الفريق ليكون الفريق صاحب أفضل خط هجوم في البطولة.

وحافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في آخر 30 مباراة خاضها منذ كانون أول/ديسمبر الماضي وحقق فيها 29 انتصارا مقابل تعادل واحد.

ومن بين هذه المباريات ، فاز بايرن في جميع المباريات الـ14 التي خاضها في مختلف البطولات منذ استئناف فعاليات الموسم بعد التوقف بسبب أزمة كورونا، وخلال هذه المباريات الـ 30 ، سجل الفريق 95 هدفا في مختلف البطولات.

وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفا في مختلف البطولات مع الفريق هذا الموسم ومن بينها 15 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي دوري الأبطال لكنه فشل في التخلص من فارق الهدفين عن معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في موسم واحد بالبطولة وهو الرقم المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا برصيد 17 هدفا.

وشهدت المباراة اليوم مواجهة بين مجموعة من أبرز المهاجمين حيث قاد الخط الأمامي في سان جيرمان أغلى لاعبين في العالم وهما البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي الشاب كيليان مبابي حيث انتقلا إلى صفوف الفريق قبل سنوات بمقابل إجمالي بلغ نحو 400 مليون يورو.

وفي المقابل ، قاد البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونخ ولعب إلى جواره النجم الخطير توماس مولر الذي حقق رقما قياسيا للدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم المنقضي حيث أصبح أول لاعب يصنع 21 هدفا لزملائه في موسم واحد بالبطولة.

كما تألق إلى جوارهما في الهجوم اللاعب سيرج جنابري الذي سجل هدفين للفريق في مباراة المربع الذهبي التي فاز فيها على ليون الفرنسي 3 / صفر.

ولكن كلا من اللاعبين الثلاثة لم ينجح في هز الشباك وجاء الهدف بضربة رأس من الفرنسي كينجسلي كومان ليصبح الهدف الثالث له في تسع مباريات خاضها مع الفريق في البطولة هذا الموسم.

ومنذ تأسس النادي قبل 50 عاما ، أحرز سان جيرمان 40 لقبا في البطولات المحلية كما فاز بلقب كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في 1996 ولكن لقب دوري الأبطال استعصى على الفريق رغم أنه كان الهدف الواضح والأسمى للنادي منذ انتقال ملكية سان جيرمان إلى مالكيه القطريين الحاليين في 2011 .

وأنفق النادي الفرنسي نحو مليار دولار على مدار السنوات الماضية لتدعيم صفوف الفريق بأبرز النجوم وفي مقدمتهم نيمار أغلى لاعب في العالم والمهاجم الفرنسي الموهوب مبابي.

وكان نيمار فاز باللقب مع برشلونة في 2015 لكنه فشل اليوم في قيادة فريقه الحالي سان جيرمان إلى اجتياز العقبة الأخيرة في الطريق إلى منصة التتويج.

وفيما يجتذب خط هجوم باريس سان جيرمان اهتماما كبيرا ، يضم الفريق أيضا أفضل دفاع في البطولة هذا الموسم حيث اهتزت شباك الفريق ست مرات فقط في المباريات الـ11 التي خاضها بالبطولة حتى مباراة النهائي اليوم.

ويرجح أن تكون مباراة اليوم هي الأخيرة لقائد الفريق البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا حيث ينتظر رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف بعد ثماني سنوات قضاها في سان جيرمان.

وشهدت المباراة اليوم مشاركة حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس مع سان جيرمان في هذه المباراة بعد إصابته في لقاء الفريق أمام أتالانتا. وغاب نافاس عن مباراة الفريق أمام لايبزج في المربع الذهبي بسبب هذه الإصابة العضلية.

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ورغم الخبرة الهائلة لنافاس بهذه المباريات النهائية حيث أحرز اللقب ثلاث مرات مع فريقه السابق ريال مدريد ، فشل نافاس في التتويج مع فريقه الحالي باللقب.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق باريس سان جيرمان، الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي بايرن مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

واعتمد بايرن في هجماته على الاختراق من الناحية اليمنى من جوشوا كيميتش وسيرج نابري بالإضافة إلى توماس مولر الذي مال قليلا ناحية اليمين، في المقابل كان اعتماد باريس سان جيرمان على سرعات ومهارات الثنائي كيليان مبابي ونيمار.

ورغم وجود محاولات قليلة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 18 والتي كادت أن تشهد تسجيل سان جيرمان لهدف التقدم عندما مرر مبابي كرة بينية إلى نيمار الذي استلمها داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية لحظة خروج الحارس مانويل نوير من مرماه لكنه تألق وتصدى لها لترتد إلى نيمار مرة أخرى داخل منطقة الست ياردات حيث مررها لكن نوير تألق وأبعدها لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد بايرن ميونخ في الدقيقة 23 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان استلمها روبرت ليفاندوفسكي ثم سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس كايلور نافاس.

وكاد سان جيرمان أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 24 عندما انطلق نيمار بالكرة ومررها إلى آنخل دي ماريا الذي مررها إلى أندير هيريرا الذي أعادها مرة أخرى إلى دي ماريا داخل منطقة جزاء بايرن من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 25 أجرى بايرن ميونخ تبديلا اضطراريا بإشراك نيكلاس شوله بدلا من جيروم بواتينج الذي خرج مصابا.

وأنقذ كايلور نافاس حارس سان جيرمان فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 31 عندما مرر توماس مولر كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأس لكن نافاس تصدى لها على مرتين.

واستمرت محاولات بايرن ميونخ الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط تنظيم دفاعي جيد من لاعبي باريس سان جيرمان وهجمات مرتدة، ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول والتي كادت أن تشهد تسجيل سان جيرمان للهدف الأول عندما أخطأ ديفيد ألابا في تمرير الكرة لتصل إلى مبابي الذي مررها إلى أندير هيريرا الذي أعادها له مرة أخرى ليسدد كرة أرضية أمسكها نوير.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات بايرن الهجومية فيما استمر فريق سان جيرمان في تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 51 مشاحنات بين لاعبي الفريقين بعدما قام سيرج نابري بعرقلة نيمار من الخلف وقام لياندرو باريديس بدفع نابري ليتدخل الحكم حيث أشهر البطاقة الصفراء في وجه باريديس ونابري.

وجاءت الدقيقة 59 لتشهد تسجيل بايرن ميونخ لهدف التقدم عندما لعب جوشوا كيميتش كرة عرضية من على حدود منطقة سان جيرمان من الناحية اليمنى ليقابلها كينجسلي كومان بضربة رأس متقنة على يسار الحارس نافاس.

وكاد بايرن أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها كومان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تياجو سيلفا أبعدها من أمام خط المرمى.

وفي الدقيقة 65 أجرى سان جيرمان أول تبديلاته بإشراك ماركو فيراتي بدلا من باريديس.

واستمرت سيطرة بايرن ميونخ على مجريات اللعب وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثان في المقابل حاول باريس سان جيرمان شن هجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 68 أجرى بايرن تبديلين بإشراك إيفان بريسيتش وفيليب كوتينيو بدلا من كومان ونابري.

وكاد سان جيرمان أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 70 عندما مرر آنخل دي ماريا كرة بينية لتصل إلى ماركينيوس داخل منطقة جزاء بايرن من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية تصدى لها نوير ببراعة لتخرج لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وشهدت الدقيقة 74 تسديدة قوية من نيمار من خارج منطقة جزاء بايرن ميونخ لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وكاد كوتينيو أن يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 84 عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس نافاس بسنتيميترات قليلة.

وكاد سان جيرمان أن يعادل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما مرر مبابي كرة بينية إلى نيمار داخل منطقة جزاء بايرن ليمرر كرة عرضية فشل تشوبو موتينج في التعامل معها لتمر من أمام الجميع وتخرج لركلة مرمى لتضييع فرصة هدف مؤكد لسان جيرمان.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

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