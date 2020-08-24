يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى نهائي دوري أبطال أوروبا، فى أهم مباريات اليوم الاحد الموافق 23 أغسطس 2020، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

توج بايرن ميونخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم (2013/2012) بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.

دخل بايرن ميونخ نهائي هذا العام بسلسلة من النتائج العريضة، كان آخرها أمام برشلونة الإسباني بـ 8 أهداف مقابل هدفين، في الدور ربع النهائي، علمًا بأنه تغلب على توتنهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/10 خلال دور المجموعات، وأقصى تشيلسي من ثمن النهائي بنتيجة 1/7 في مجموع المباراتين.

وحقق باريس سان جيرمان تأهله الأول في التاريخ إلى هذا النهائي بصعوبة كبيرة، فقد احتاج لتحقيق عودة قوية (ريمونتادا) أمام العملاق الألماني بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في لقاء إياب ثمن النهائي بعد أن خسر مباراة الذهاب 1/2.

وبدد بايرن آمال سان جيرمان في إحراز اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى مغامرته اليوم على استاد “دا لوز” أو “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علما بأنه خاض اليوم نهائي البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما.

وفي الشوط الثاني ، سجل الفرنسي الدولي كينجسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.

وأحرز بايرن اليوم اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.

إليكم أهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى نهائي دوري أبطال أوروبا

هدف التقدم للبايرن “كومان”

إليكم فيديو ملخص الشوط الاول بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى نهائي دوري أبطال أوروبا

إليكم ملخص كامل لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى نهائي دوري أبطال أوروبا

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