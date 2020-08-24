عاجل | تشكيلة باريس سان جيرمان أمام البايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني الألماني “توماس توخيل” تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له مساء اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، على ملعب النور في العاصمة البرتغالي لشبونة.

شهدت التشكيلة الأساسية تواجد الحارس الدولي الكوستاريكي “كيلور نافاس” بعد أن تغيب عن مباراة لايبزيج في نصف النهائي بداعي إصابة تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أتلانتا، ليحل محله الحارس الإسباني “سيرخيو ريكو”.

ويبدأ الثنائي الناري “كيليان مبابي ونيمار جونيور” منذ البداية في هذه المباراة الساخنة، ومن خلفهم لاعب الوسط الأرجنتيني المتميز “أنخل دي ماريا”.

وسيواصل المدرب توخيل الاعتماد على نفس التشكيل الدفاعي الذي ساعده على الترشح إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي الذي يحتفل هذا العام بذكرى تأسيسه الـ 50.

وقد تكون مباراة اليوم هي الأخيرة بالنسبة للمدافع الدولي البرازيلي المخضرم “تياجو سيلفا” لعدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، ولتلقيه العديد من العروض الجادة للعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.

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والتالي تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية أمام البايرن:

كيلور نافاس

كيرير – تياجو سيلفا – بريسنال كيمبيمبي – خوان بيرنات

آندير هيريرا – ماركينيوس – ليوناردو باريديس

آنخيل دي ماريا – كيليان مبابي – نيمار جونيور