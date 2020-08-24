عاجل | تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية أمام باريس في نهائي دوري ابطال اوروبا

أعلن المدير الفني الألماني “هانز فليك” تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية أمام باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا، اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، على ملعب دالوش في العاصمة البرتغالي لشبونة.

شهدت التشكيلة الأساسية تواجد الجناح الدولي الفرنسي “كينجسلي كومان” والجناح الدولي الألماني “سيرج جنابري” في خط الوسط جنبًا إلى جنب صانع الألعاب المتميز “توماس مولر”.

وسيواصل المدرب فليك الاعتماد على نفس أسلوب اللعب الذي خاض به المباريات الماضية، بحيث يلعب توماس مولر في الخط الأمامي خلف المهاجم الصريح روبرت ليفاندوفسكي الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا.

وقد تكون مباراة اليوم هي الأخيرة بالنسبة للاعب الوسط الدولي الإسباني “تياجو ألكانتارا” مع بايرن ميونخ، بعدما كثر الحديث حول إمكانية انضمامه لصفوف ليفربول أو آرسنال بحلول نهاية الشهر الجاري لعدم رغبة بايرن في تمديد عقده.

والتالي تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية أمام باريس :

مانويل نوير

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جوشوا كيميش – جيروم بواتنج – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز

تياجو ألكانتارا – ليون جوريتسكا – سيرج جنابري – كينجسلي كومان

توماس مولر

روبيرت ليفاندوفسكي.