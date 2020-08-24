يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي ليفربول الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها المدير الفني الألماني “يورجن كلوب“.

ويستهدف كلوب تعزيز منطقة قلب الدفاع بعد مغادرة الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبيرج الروسي في الميركاتو الصيفي الحالي، وتقوية منطقة صناعة الألعاب بلاعب جديد لخلاف آدم لالانا.

ويأمل عشاق ليفربول في الاحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز في موسم 2021/2020 بهدف معادلة الرقم القياسي المُسجل باسم مانشستر يونايتد، وحبذا لو تمكن الفريق من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه.

إدارة ليفربول بقيادة المالك “جون هنري” ستواصل العمل على التخلص من بعض اللاعبين مثل ناثينال كلاين الذي انتهى عقده، وياسر العروسي المطلوب في ليدز يونايتد ويرفض البقاء بديلاً للظهير الأيسر الاسكتلندي آندرو روبرتسون.

وكان ليفربول قد ودع كأس رابطة الإنجليزية المحترفة بنتيجة كارثية قوامها 5 أهداف دون رد أمام أستون فيلا نهاية عام 2019، بالتزامن مع تتويج الفريق الأساسي بلقب كأس العالم للأندية في قطر.

وبسبب الاهتمام المفرط بتصدر الدوري الانجليزي بفارق كاسح من النقاط عن مانشستر سيتي، ودع ليفربول من الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي على يد تشيلسي، ثم خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بعد الخسارة في آنفيلد روود 3/2.

ويستعرض الخليج 365 بجوار الصفقات الجديدة لفريق ليفربول، جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف الريدز خلال الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه يومية ، حسب نشاط ليفربول في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه والنادي القادم منه، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات المعلنة بشكل رسمي.

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جدول مُحدث | جميع صفقات ليفربول في صيف 2020

اللاعب قادم من تفاصيل الصفقة كونستانتينوس تسيميكاس – ظهير أيسر – 24 عامًا أولمبياكوس 13 مليون يورو، عقد مدته 5 سنوات كورتيس جونز – وسط إرتكاز – 19 عامًا ليفربول تحت 23 عامًا وقع على عقد مدته 5 سنوات ماركوس جروجيتش – وسط إرتكاز – 24 عامًا هيرتا برلين عائد من إعارة بن وودبورن – وسط مهاجم – 20 عامًا أوكسفورد يونايتد عائد من إعارة هاري ويلسون – جناح أيمن – 23 عامًا بورنموث عائد من إعارة تايو أونايي – قلب هجوم – 22 عامًا ماينتس عائد من إعارة أوفي إجاريا – وسط إرتكاز – 22 عامًا ريدينج عائد من إعارة لوريس كاريوس – حارس مرمى – 27 عامًا Advertisements بيكشتاش عائد من إعارة شاميل جورج – حارس مرمى – 22 عامًا مارين عائد من إعارة كاميل جرابارا – حارس مرمى – 21 عامًا هدرسفيلد تاون عائد من إعارة

الراحلون عن ليفربول في الميركاتو الصيفي 2020