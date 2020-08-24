هل يكون ديبالا خليفة ميسي في برشلونة؟

قالت مصادر إعلامية إن صانع ألعاب فريق يوفنتوس، باولو ديبالا، عازم على الرحيل من الفريق لعلة المستحقات المالية.
وذكرت يومية “توتو سبورت” الإيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، اشترط على إدارة الفريق مضاعفة راتبه من أجل إبرام عقد جديد.
العقد الحالي لديبالا ينتهي صيفية 2022 ويتقاضى بموجبه قرابة 150 ألف يورو أسبوعيًا. أي أنه يطالب براتب لا يقل عن 300 ألف.
في الناحية الأخرى ذكرت إذاعة “راديو كاتالونيا”، أن ليونيل ميسي أخبر المدرب الجديد لبرشلونة، رونالد كومان ما نصه أنه “احتمالية خروجه أكبر من بقائه”.
ورجحت الإذاعة الإسبانية أن يتعاقد برشلونة مع ديبالا خلال الأسابيع المقبلة إن قرر ميسي بالفعل الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.
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