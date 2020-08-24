تفاؤل آرسنال يقوده نحو ضم “صلاح المغربي”

أعلن فريق آرسنال الإنجليزي تعاقده رسميًا مع صانع ألعاب فريق فينورد الهولندي، صلاح الدين، في صفقة انتقال مجانية.

صلاح (17 عامًا) يعتبر من خيرة أبناء أكاديمية النادي الهولندي، وفضّل خوض تجربة احترافية في الملاعب الإنجليزية عوضًا عن الاستمرار في هولندا.

واقتنع اللاعب الواعد بمشروع آرسنال رفقة المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا، رُغم أنه لن ينضم إلى قائمة الفريق الأول مباشرة في الموسم المقبل.

بحسب إفادة من يومية “ديلي ميل” فإن آرتيتا يسعى لتجهيز صلاح ليكون لاعبًا أساسيًا خلال فترة وجيزة وسيعمل الفريق التقني للنادي على تطويره.

سيكون صلاح ثاني الصفقات من هذا النوع بالميركاتو الحالي، بعد أن تعاقد آرسنال مع موهوب هدرسفيلد، تيم اكينولا. بينما يقترب من حسم صفقة جوناثان دينزي من توتنهام.

من المعتقد به في أروقة النادي اللندني أن مشروع “تنمية الشباب” الذي يوليه آرتيتا اهتمامًا كبيرًا، سينتج في السنوات القادمة لاعبين للفريق الأول للنادي.

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وقد أخرجت أكاديمية آرسنال بالفعل بوكايو ساكا وريس نيلسون، وهم ينشطون حاليًا مع الفريق الأول.

بالنسبة إلى صلاح الذي يجيد صناعة الأهداف والتصرف بالكرة في الثلث الأخير كما وصفه مدربه السابق في فاينورد، فإنه سيكون أمام تحدٍ كبير ونقلة هائلة في مسيرته.

وتأمل الجماهير المغربية في تألق صلاح ليصبح مصيره مشابهًا للنجم المصري “محمد صلاح” الذي تألق على مدار السنوات الثلاث المنصرمة في الملاعب الإنجليزية.

مثّل اللاعب المنتخب الهولندي في الفئات العمرية للناشئين، لكنه لم يحسم بعد قراره بالتمثيل الدولي الكبير، وتزداد فرص تقمصه لألوان المنتخب المغربي.

ما يخدم تلك الفكرة، ابتعاده عن الملاعب الهولندية التي كانت تمثل عامل ضغط كبير على اللاعبين لقبول الجنسية الهولندية عبر الإعلام المحلي.

أبرز تلك الحالات كان المغربي حكيم زياش الذي تعرض إلى حملات من الإعلام الهولندي والأسطورة ماركو فان باستن بسبب رغبته في اللعب للمنتخب المغربي.

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