أخبار الاهلي: الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع فايلر بعد الخسارة من الزمالك

عقد رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب” عصر اليوم جلسة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم “رينيه فايلر،” ومدير الكرة “سيد عبد الحفيظ“، في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف.

وجاء اجتماع الخطيب مع أعضاء الجهاز الفني للوقوف على العديد من الأمور التي تخص الاهلي في المرحلتين الحالية والقادمة.

وأكد الخطيب على ثقة النادي في الجهاز الفني واللاعبين، والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الاهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وحرص الخطيب ولجنة التخطيط للكرة على مناقشة رينيه فايلر في العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته في الفترة القادمة.

وأكد الخطيب لأعضاء الجهاز الفني للأهلي ضرورة طي صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال افريقيا.

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