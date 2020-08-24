ميلان يدخل سباق التعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية الأحد أن نادي ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع لاعب ريال مدريد، داني سيبايوس، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشط سيبايوس (24 عامًا) الموسم البائد مُعارًا إلى آرسنال، ليحصد معه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مُقدمًا أداءًا راقيًا جذب انتباه إدارة فريق ميلان.

وتمكن اللاعب الدولي الإسباني من تقديم تمريرتين حاسمتين في البطولة الإنجليزية، وتعمل إدارة آرسنال على شراء بطاقته كاملة من ريال مدريد.

لكن النادي اللندني سيلقى منافسة شرسة من قبل ميلان الذي سيلعب تصفيات بطولة الدوري الأوروبي، ويطمح في المنافسة القارية إسوة بجاره الإنتر.

من جهته فإن ريال مدريد أبدى انفتاحًا على بيع اللاعب، شريطة تحصيل مبلغ مالي مناسب وتشير التقارير إلى 40 مليون يورو ثمنًا للصفقة.

..