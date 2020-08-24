بث مباشر | مشاهدة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا رابط يلا شوت

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان” في أهم مباريات اليوم الأحد 23-8-2020 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب دالوش (النور).

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سيسعى “بايرن ميونخ” الألماني إلى تحقيق اللقب السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له التتويج باللقب 5 مرات، آخرها موسم 2012/2013.

في المقابل يخوض “باريس سان جيرمان” اول نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالطبع يتطلع إلى تحقيق الكأس الأوروبية الأولى في تاريخه.

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