بايرن ميونيخ يتوّج بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه

انتصر بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-صفر اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في لشبونة.

سجل هدف الفوز الفرنسي كينغسلي كومان (59)، ليحرم فريقه السابق من تتويجه الأول في المسابقة القارية والثاني لناد فرنسي منذ مرسيليا في 1993.

وهذه المرة الثانية، ينجح بايرن، بطل المانيا في آخر ثماني سنوات، بالفوز على فريق فرنسي في النهائي، بعد تخطيه سانت اتيان 1-صفر في 1976.

وكان بايرن الذي تأسس في 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقباً سادساً بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013.

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وتوّج باريس سان جيرمان بأول القابه الأوروبية عام 1996 عندما احرز لقب كأس الكؤوس على حساب رابيد فيينا النمساوي 1-صفر، قبل أن يخسر في نهائي العام التالي أمام برشلونة الإسباني بالنتيجة عينها.

وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ11 مسجلاً 43 هدفاً متفوقاً على ريال مدريد الذي دوّن 41 هدفاً في موسم 2013 -2014 في دوري الأبطال.

وأصبح بايرن اول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الانكليزي في 2008.