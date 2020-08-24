رياضة | تعرف على مواعيد المباريات الـ5 الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد المباريات الـ5 الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي ليفربول لبدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستنطلق منافسات البطولة للموسم القادم بداية من شهر سبتمبر القادم وحتي نهاية الموسم في مايو.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت عن جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد من البطولة، حيث سيخوض ليفربول، مباراته الأولى فى الموسم، أمام فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثًا البريميرليج، ثم سيكون على موعد مع مبارتين ناريتين، أمام تشيلسى، وأرسنال.

كما سيواجه فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، في اللقاء الذي سيشهد مواجهة خاصة بين الثلاثي المصري، حيث سيلتقي الفرعون محمد صلاح نجم الريدز، بثنائي الفيلا محمود تريزيجيه، وزميله أحمد المحمدي.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع ديربى الميرسيسايد، بين ليفربول وفريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ومن المقرر أن تكون مواعيد المباريات الـ5 الأولى لليفربول فى الدور الأول من الموسم الجديد كالتالى:-

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ليفربول × ليدز: يوم 12 سبتمبر

ليفربول × تشلسي: يوم 19 سبتمبر

ليفربول × آرسنال: يوم 26 سبتمبر

ليفربول × أستون فيلا: يوم 3 أكتوبر

ليفربول × إيفرتون: يوم 17 أكتوبر