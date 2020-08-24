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رياضة | شاهد.. الصومالية جواهر روبل من لاجئة إلى حكم في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الصومالية جواهر روبل من لاجئة إلى حكم في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتهرت اللاجئة الصومالية جواهر روبلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها عن تجربتها كفتاة مسلمة تلبس الحجاب مع تجربة الاحتراف في ممارسة لعبة كرة القدم، ومهنة التحكيم.

وأضاف تقرير قناة الغد أن الصومالية جواهر روبلي من لاجئة إلى محكمة دوري إنجليزى، حيث جواهر روبل هي أول محكمة ترتدي الحجاب.

وأوضح التقرير أن جواهر روبلي لجأت إلى بريطانيا مع والديها فى العاشرة من عمرها بسبب الحرب الأهلية فى الصومال.

وتريد جواهر روبلي أن تكون تجربتها ملهمة لفتيات مسلمات أخريات يردن احتراف التحكيم أو كرة القدم أو بشكل عام.

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