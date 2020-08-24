رياضة | نجم بايرن ميونيخ: سوف نحقق المجد مجددًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ: سوف نحقق المجد مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد " دا لوش " في البرتغال.

وسجل كنجيستي كومان هدف العملاق البافاري الوحيد، ليهدي اللقب لرجال المدرب فليك، ليتساوي بايرن ميونيخ مع ليفربول الإنجليزي، برصيد 6 ألقاب.

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وأبدي الألماني سيرجي جنابري سعادته بتحقيق اللقب حيث قال :" أنها الليلة التي أنتظرتها منذ سنوات، اليوم قد تحقق حلمي، وسوف تظل تلك اللحظات خالدة في ذاكرتي".

وأضاف :" كان لدينا الايمان الكامل للفوز باللقب، أستطعنا إيقاف القوة الهجومية لفريق باريس والتمثله في نيمار ومبابي، نعم أستطعنا تحقيق اللقب ".

واختتم :" نسعي إلى تحقيق اللقب ااموسم المقبل، لن نتوقف أبدًا عن صناعة المجد لبايرن ميونخ، وسنحاول الحفاظ على ألقابنا المحلية والقارية".