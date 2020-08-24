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رياضة | نجم بايرن ميونيخ: سوف نحقق المجد مجددًا

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ: سوف نحقق المجد مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني لقب بطولة ، بعد تغلبه بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد " دا لوش " في البرتغال.

وسجل كنجيستي كومان هدف العملاق البافاري الوحيد، ليهدي اللقب لرجال المدرب فليك، ليتساوي بايرن ميونيخ مع الإنجليزي، برصيد 6 ألقاب.

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وأبدي الألماني سيرجي جنابري سعادته بتحقيق اللقب حيث قال :" أنها الليلة التي أنتظرتها منذ سنوات، اليوم قد تحقق حلمي، وسوف تظل تلك اللحظات خالدة في ذاكرتي".

وأضاف :" كان لدينا الايمان الكامل للفوز باللقب، أستطعنا إيقاف القوة الهجومية لفريق باريس والتمثله في ومبابي، نعم أستطعنا تحقيق اللقب ".

واختتم :" نسعي إلى تحقيق اللقب  ااموسم المقبل، لن نتوقف أبدًا عن صناعة المجد لبايرن ميونخ، وسنحاول الحفاظ على ألقابنا المحلية والقارية".

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