رياضة | كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، أوصى بضم نجم منتخب هولندا لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن كومان طالب برشلونة بالتعاقد مع الجناح الهولندي كالفين ستينجس، لاعب نادي ألكمار.

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وأوضحت الشبكة، أن كومان يرى أن اللاعب قد يفيده في مشروعه الجديد في برشلونة خلال الموسم المقبل، في ظل حالة الإحلال والتجديد التي تمر بالفريق الكتالوني.

وتألق اللاعب بقميص ألكمار هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف في 42 مشاركة مع الفريق، بواقع 5 أهداف في بطولة الدوري و5 أخرى في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد اللاعب ممتد مع نادي ألكمار حتى صيف عام 2023.