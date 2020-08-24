رياضة | مرشح رئاسة برشلونة يفاوض كلوب حال نجاحه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرشح رئاسة برشلونة يفاوض كلوب حال نجاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن جوردي فيري، المرشح على منصب رئاسة نادي برشلونة الإسباني، عقد اتصالات مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لتولى تدريب الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، أن فيردي يخطط لجعل يورجن كلوب، المدير الفني للفريق مستقبلاً عند نجاحه في الانتخابات، على الرغم من تعيين الهولندي رونالد كومان مؤخراً، خلفاً لكيكي سيتين.

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وقال فيري في تصريحات لصحيفة سبورت: "لدينا خطة طويلة الأمد لتطبيقها مع برشلونة في المستقبل".

وأضاف: "بدأت بالفعل مفاوضاتي مع يورجن كلوب لتولي المهمة، وأؤكد أن برشلونة يحتاج لمدرب مثله".

ويتواجد كلوب مع ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق منذ لتحقيق عدة نجاحات في البطولة، مثل دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد غياب 30 عاماً.