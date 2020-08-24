رياضة | صراع مشتعل على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، على إلغاء حفل الجائزة هذا الموسم بسبب الظروف الراهنة وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حيث سيتم الإعلان عن المرشحين والفائزين من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر.

وعقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعا -عن بعد- لمناقشة الاستعدادات الخاصة بجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2019 / 2020، واعتماد الأسماء النهائية في كل فئة من الجوائز التي تخضع للتصويت، حيث تم اعتماد الأسماء النهائية المرشحة لكل جائزة من الجوائز التي تخضع للتصويت.

وجرى ترشيح ثلاثة لاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، وهم همام الأمين لاعب نادي الغرافة وطارق سلمان لاعب نادي السد، وخالد منير لاعب نادي الوكرة.

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أما جائزة أفضل مدرب، فجرى ترشيح ثلاثة مدربين وهم تشافي هيرنانديز نادي السد ودييجو أجيري نادي الريان وسلافيسا يوكانوفيتش نادي الغرافة.

فيما سيكون الصراع على أشده في جائزة أفضل لاعب، حيث يتنافس كل من أكرم عفيف لاعب نادي السد، مع الجزائري ياسين براهيمي لاعب نادي الريان وأدملسون جونيور لاعب الدحيل.

وستتم عملية التصويت من خلال إرسال الاستمارات إلى الجهات المعنية المخولة بالتصويت، ويتم بعد ذلك فرز الاستمارات واعتماد النتائج والإعلان عن الفائزين، وفيما يتعلق بجائزة أفضل طاقم حكام، وجائزة كرة القدم للجميع سيتم الإعلان عن الفائزين تزامنا مع إعلان نتائج الجوائز