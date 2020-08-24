رياضة | صدام بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي حول أزارو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدام بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي حول أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في صدام مع المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول، بشأن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق.

وأكدت مصدار صحفية مقربة من النادي الأحمر، أن لجنة التخطيط تسعى لعودة المهاجم المغربي وليد أزارو، مطلع الموسم المقبل.

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وخاض أزارو إعارة مع نادي الاتفاق السعودي، بدأت منذ يناير الماضي، إلا أن اللاعب فسخ عقده مع النادي، بعد الدخول في مشكلة بشأن مستحقاته.

وأوضحت المصادر، أن فايلر لا يرغب في استعادة اللاعب، وطلب من اللجنة تسويق اللاعب خارجياً، لعدم حاجة فايلر له.

وتؤكد المصادر، أن لجنة التخطيط ترى أن أزارو أفضل من بعض المهاجمين الموجودين بالفريق حالياً، في الوقت الذي يتمسك فايلر بالتخلص منه.