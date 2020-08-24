رياضة | برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، في وضع الخطوط العريضة لبناء مشروع الفريق الكتالوني خلال الأيام المقبلة، استعداد لبدء منافسات الموسم الجديد.

وكان البلوغرانا قد أعلن تعاقده مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لمنتخب الطواحين، من أجل خلافه كيكي سيتين المُقال بسبب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا بفضيحة كروية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن جوزيب ماريا بارتوميو قد أتفق مع المدرب الهولندي على عقد ثلاث صفقات مدوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأولوية للفريق هي التعاقد مع كلا من، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي،إريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي،خوسيه لويس غايا الظهير الأيسر لفريق فالنسيا الاسباني.

حيث من المرجح أن يكون إمكانية التعاقد مع الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام مرتبط بشكل كبير برحيل عدد من اللاعبين أبرزهم إيفان راكيتيتش، لويس سواريز.

يذكر أن راكيتيتش قد اقترب بشكل كبير من الإنتقال إلى إشبيلية مقابل 10 مليون يورو، فيما تلقي سواريز عرض من نادي أياكس أمستردام الهولندي بـ 15مليون يورو من أجل تدعيم صفوفه في الصيف.