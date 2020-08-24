رياضة | طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ثورة الهولندي رونالد كومان مع برشلونة سوف تقتصر على لاعبي الطواحين من أجل بناء فريق جديد من الشباب الفترة المقبلة.

حيث أصر المدرب على التعاقد مع كلا من دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وفاينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي، وممفيس ديباي ، أصر المدرب كونان على التعاقد مع هولندي اخر الفترة المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن كومان يتطلع إلى التعاقد مع المهاجم الشاب مايرون بوادو لاعب الكمار من أجل تدعيم خط الهجوم مستقبلًا.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن كومان يُتابع عن كسب التطور الذي يطرأ على بوادو مؤخرًا من أجل ضمه إلى برشلونة الموسم المقبل.

وشارك صاحب الـ 19 عام مسبقًا تحت قيادة كومان للمنتخب الهولندي، حيث سجل الهدف الخامس لفريقة أمام إستونيا في أول ظهور له.

وتحدث اللاعب مؤخرا عن التقارير التي ربطته ببرشلونة: ’’لا أعتقد أنني مستعد لذلك بعد، لا أعرف أي شيء عن ذلك، عليك أن تسأل وكيل أعمالي’’.

يذكر أن بوادو قد سجل رفقة ألكمار 14 هدف في الدوري الهولندي الممتاز.