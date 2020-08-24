رياضة | بايرن ميونيخ يسقط باريس ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يسقط باريس ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق بايرن ميونيخ الالماني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة لشبونة البرتغالية

وحسم بايرن ميونيخ اللقاء بهدف نظيف سجله الفرنسي كومان في الشوط الثاني من ضربة رأسية بعدما استغل عرضية الظهير الأيمن كيميتش ليضعها في شباك نافاس.

ولعب نوير حارس مرمي فريق بايرن ميونيخ في انتصار فريقه اليوم بعدما تصدي للعديد الهجمات الخطيرة من أمام رفاق نيمار ومبابي على مدار الـ90 دقيقة.

واصبح باريس سان جيرمان الفرنسي خامس فريق فرنسي يخسر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ ويحصد البايرن البطولة الأوروبية.