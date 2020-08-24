رياضة | بيراميدز يحبط الزمالك بشأن التعاقد مع صفقتي الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحبط الزمالك بشأن التعاقد مع صفقتي الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولو نادي الزمالك، ضم ثنائي بيراميدز بعبد الله بكري، ونبيل عماد دونجا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد أنباء حصول الأبيض على توقيعهما.

ورفض جهاز الكرة بفريق بيراميدز رحيل الثنائى نبيل عماد دونجا أو عبد الله بكرى لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمسكت إدارة بيراميدز بالثنائي عبد الله بكري، ونبيل عماد دونجا، وذلك من أجل بناء فريق قوى للموسم الجديد يستطيع المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز وبطولة دورى أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك، قد تقدمت في مفاوضاتها في الثنائي عبد الله بكري، ونبيل عماد دونجا، وذلك بقيادة أمير مرتضى المشرف على الكرة وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، بعد الاتفاق مع الثنائى على جميع التفاصيل المادية.