الامارات | مدرب بولونيا ميهايلوفيتش مصاب بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بولونيا ميهايلوفيتش مصاب بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بولونيا الإيطالي، أمس، أن مدربه الصربي، سينيسا ميهايلوفيتش، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يجعل المدافع الدولي السابق في وضع صحي صعب، لاسيما أنه كان مصاباً بسرطان الدم.

وكشف بولونيا أن مدربه، البالغ من العمر 51 عاماً، لا يظهر أي عوارض، وهو حالياً في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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وتطبيقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة، سيخضع جميع اللاعبين والعاملين في طواقم بولونيا للاختبارات، الإثنين، قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر. وسبق لميهايلوفيتش أن غاب عن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الماضي، بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، وقد خضع لعملية زرع نخاع العظم. وقرر بولونيا، في يونيو، مكافأة الصربي بتمديد عقده حتى 2023، بعد أن أصر على مواصلة عمله رغم المرض.

واستلم ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في يناير 2019، خلفاً لفيليبو إينزاغي، وأسهم بشكل كبير في بقاء الفريق بالدرجة الأولى.

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