الامارات | الشارقة يتعادل مع كلباء في «الرباعية الودية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعادل مع كلباء في «الرباعية الودية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق الشارقة مع ضيفه اتحاد كلباء 2-2، أمس، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ضمن مباريات الدورة الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وتقام مباريات البطولة من ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، بسبب حرارة الطقس والرطوبة العالية. وكان الشارقة قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام عجمان 1-2.

وفي مباراة الأمس، تقدم الشارقة بهدف للاعبه الجديد سالم صالح «29»، وأضاف البديل شاهين عبدالرحمن الهدف الثاني «49»، قبل أن يقلص اتحاد كلباء الفارق بهدف التوغولي بينيل ملابا «57»، ويدرك يعقوب الحوسني التعادل لكلباء «67». وتأثر أداء الفريقين في أغلب فترات المباراة بضعف اللياقة البدنية وحرارة الطقس والرطوبة العالية، وخاض كلاهما المباراة بحذر شديد خشية التعرض للإصابات مع قرب انطلاقة الموسم الجديد. ومنح مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبزي، الفرصة لعدد من العناصر الجديدة في الفريق للمشاركة في المباراة، بينهم سالم صالح الذي ظهر للمرة الأولى بقميص الشارقة. ويلتقي، عند الساعة 6:20 من مساء اليوم، عجمان مع ضيفه خورفكان الذي تعادل بدوره مع اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

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