الامارات | نادي مليحة يشارك في دعم حملة «سلام لبيروت»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يشارك في دعم حملة «سلام لبيروت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نادي مليحة الرياضي في دعم مبادرة الحملة التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، «سلام لبيروت»، وذلك في إطار توجه مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة وأندية إمارة الشارقة للمساهمة في دعم روافد الحملة.

وقال النادي في بيان أمس: «قام رئيس مجلس إدارة نادي مليحة يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبون والفرق والأجهزة الإدارية والفنية والموظفون باستقبال صندوق الحملة، وتقديم الدعم المتاح للحملة وسط تواجد الجميع والحرص على مؤازرة الأشقاء في لبنان لتجاوز المحنة الحالية». وأضاف البيان: «أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة والمدير المالي عبدالله الكتبي، أهمية مبادرة أسرة نادي مليحة لتقديم أوجه الدعم المالي للحملة والرامية في مجملها إلى توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار والمتضررين منه».

وأكمل: «نادي مليحة بجميع لاعبيه وفرقه وكوادره ومجلس إدارته حريص على التضامن مع الحملة الإنسانية (سلام لبيروت)، والتي أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، لدعم المتضررين من انفجار بيروت».

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