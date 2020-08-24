الامارات | مورينيو يتغزل في صفقتي هويبرغ وهارت

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتغزل في صفقتي هويبرغ وهارت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، تعاقد إدارة السبيرز مع كل من بيير هويبرغ وجو هارت بـ«العمل المميز». وقال مورينيو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «النادي وجد بذكاء شديد اللحظة المناسبة لإتمام الصفقة، كان ذلك العام الأخير في عقد بيير، كما كان ناديه في وضع صعب في التفاوض، وبالتالي قدم رئيس النادي دانييل ليفي عملاً مذهلاً لنا بجلب لاعب جيد».وتعاقد توتنهام مع لاعب وسط ساوثهامبتون هويبرغ مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، الأسبوع الماضي، بينما انضم هارت في صفقة انتقال حر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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