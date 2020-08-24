الامارات | أنجيه يهزم ديغون في افتتاح الدوري الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيه يهزم ديغون في افتتاح الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع أنجيه فوزاً ثميناً من مضيفه ديغون عندما تغلب عليه 1-صفر، أول من أمس، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهو الفوز الأول في الدوري هذا الموسم، بعد انتهاء المباراة الافتتاحية بين بوردو ونانت بالتعادل السلبي، الجمعة الماضية.

ويدين أنجيه بفوزه إلى مهاجمه العاجي، إسماعيل تراوريه، الذي سجل الهدف الوحيد والأول في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة للسنغالي، سادا ثيوب، بيمناه من مسافة قريبة، وتابعها بيمناه من مسافة قريبة أيضاً داخل مرمى الدولي السنغالي ألفريد غوميس.

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وقدم الفريقان عرضاً جيداً، خلافاً لما شهده «دربي الاتلنتيك» بين بوردو ونانت، الذي تم تقديمه من السبت إلى الجمعة، بسبب تأجيل المباراة الافتتاحية الرسمية بين مرسيليا وسانت إتيان، بعدما تبينت إصابة أربعة من لاعبي الأول بفيروس «كورونا»، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى خمسة لاعبين.

وتأجلت مباراة مرسيليا وسانت إتيان إلى 17 سبتمبر المقبل، وهي ثالث مباراة تتأجل عن المرحلة الأولى، بعد مباراتي ليون مع مضيفه مونبلييه (15 سبتمبر)، وباريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه متز (16 منه)، بسبب قرب ارتباطات سابقة لليون وسان جرمان بدوري أبطال أوروبا. وفي مباراة ثانية، تعادل ليل مع ضيفه رين 1-1.

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