الامارات | «كوفيد 19» يهدد بتأجيل جديد لدورة الألعاب البارالمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد 19» يهدد بتأجيل جديد لدورة الألعاب البارالمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى رؤساء اللجان البارالمبية أن دورة ألعاب طوكيو، التي جرى تأجيلها للعام المقبل، قد تتأجل مرة أخرى إذا استمرت أزمة كورونا «كوفيد 19» في تهديد صحة المشاركين. وتأجلت دورة الألعاب البارالمبية إلى 24 أغسطس 2021، بعد أن كانت النسخة الأصلية ستنطلق غداً.

وقال رئيس اتحاد رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا، فريدهيلم جوليوس بوتشر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس: «ندرك أن هناك تهديدات بإلغاء أو تأجيل الدورة مجدداً».

وأضاف: «إذا كان هناك تهديد ولو بسيطاً للرياضيين، فلا تمكن إقامة الدورة البارالمبية».

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ومع تأجيل أولمبياد طوكيو أيضاً للعام المقبل، بسبب استمرار أزمة الجائحة، فهناك اتجاه متزايد نحو إقامة الدورة من دون جماهير، لكن صحة الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الدورة البارالمبية تجعل القرارات في هذا الصدد دقيقة بشكل أكبر.

وأوضح بوتشر: «لا أريد أن أقترح التأجيل للمرة الثانية، أريد أن أفكر بشكل إيجابي، نبدأ الرياضة التنافسية مجدداً ببطء وبحذر»، ويحاول رئيس اللجنة الباراليمبية الدولية، أندرو بارسونز، أيضاً أن يتحلى بالإيجابية.

وقال بارسونز: «حماسي يتفوق على مخاوفي، لأن الرياضة تعود ببطء، الدورة ستقام فقط إذا كانت هناك ضمانات لسلامة جميع الرياضيين».

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