شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن يهاجم منتقدي نجله: «ابني نجم النجوم.. وخايف يجراله حاجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هجومًا كبيرًا على منتقدي نجله بسبب أدائه مع القلعة الحمراء.

وأكد والد مروان محسن، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «من يهاجمون نجلي مجرد صبية ومحليين هواة»، مطالبًا في الأهلي بتأجيل اعتماد عقد مروان محسن.

وتابع: «مروان محسن نجم النجوم في جميع المنتخبات بالمراحل العمرية، مضيفًا: «أنا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينتقدوه هيكون موقفهم إيه؟».

وأكمل: «ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة؟».