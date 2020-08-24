شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.. تعرف موعد مواجهة بايرن لإشبيلية في السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه بايرن ميونخ الألماني، بطل دورى أبطال أوروبا، نظيره فريق إشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، في مواجهة السوبر الأوروبي، التي سوف تجمع الفريقين في العاصمة المجرية بودابست، يوم 24 سبتمبر المقبل، على ملعب «بوشكاش أرينا».

وتوج بايرن ميونخ الألماني، بلقب دورى أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف نظيف، سجله الفرنسي كينجسلى كومان، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الأحد.

في المقابل، نجح فريق إشبيلية الإسباني، في حصد لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما في مدينة كولن الألمانية.