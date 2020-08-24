شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: أرفض الهجوم على مروان محسن ومصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الزمالك لم يكن موفقا في انطلاقة الدوري وخسر العديد من النقاط السهلة التى صعبت من همة منافسة الفريق على لقب الدوري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت2، اليوم، الأحد، أن الزمالك يلعب على كل البطولات وما خسره هذا الموسم هو التأخر في جدول الترتيب بمسابقة الدوري نتيجة اهدار النقاط السهلة، موضحا أن الفوز على الأهلي يبقى مختلفا حتى لو كانت النتيجة لا تعنى المنافسة على اللقب.

وعدد المشرف على الكرة بالزمالك أسباب الفوز في القمة قائلا: "إدارة الزمالك لها الفضل الأول لأنها لم تتأخر عن أى دعم من أى نوع للفريق، كما أن هناك مدرب ذكي وواقعي يجيد استخدام الأوراق المتاحة له، بالإضافة الى شخصية اللاعبين التى تتحمل المسئولية".

وعن خناقة حازم إمام وفرجاني ساسي قال أمير مرتضى:" بالتأكيد كان هناك هدف من اختلاق مثل هذه الأخبار للتأثير على تركيز اللاعبين، لكن الحمد لله أ، هذف هذه الأكاذيب لم يتحقق".

وتابع أمير مرتضى:" هناك اختصاصات محددة لكل فرد داخل نادي الزمالك ولا أحد يتدخل في اختصاصات غيره".

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وأوضح: "مصطفى محمد لا يتعرض لانتقادات وما يحدث تجاه اللاعب هجوم ممنهج لكننا ندعمه باستمرار، كما أننى ضد الهجوم على مروان محسن".

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 وتلقى أول هزيمة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.