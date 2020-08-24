شكرا لقرائتكم هشام حنفي: هناك تحقيق من مجلس الأهلي مع "فايلر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن وجود تحقيق من مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال حنفي فى نصريحات تلفزيونية": "يجب محاسبة فايلر بعد الهزيمة أمام الزمالك، والأهلي لم يستغل ارتباك لاعبي الزمالك خلال الربع ساعة الأولي، والمدرب السويسري كان تائه".

وأضاف: "لا أخشي أحدًا، وحديثي لمصلحة النادي الأهلي، وعندما كنت أعمل فى قناة النادي خلال فترة محمود طاهر، لم يتحدث معي أحد بسبب هجومي على المجلس".

Advertisements

انتقد هشام حنفي، ، دور لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، موضحًا ضرورة العمل بقوة من أجل اعادة هيبة الفريق مرة أخري.

وقال ": "أتمني إعادة اللاعبين المعارين لأنهم مستقبل الفريق أبرزهم عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، ويجب أن ينظروا إلى مصطفي محمد ناشيء الزمالك كيف سجل هدف عالمي؟".

وأضاف: "اللاعبين المعارين من الأهلي إذا عادوا مرة أخري لن يحصلوا على المبالغ الباهظة التى يحصل عليها اللاعبون الحاليون".