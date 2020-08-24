شكرا لقرائتكم مدحت العدل: ثقتنا في الزمالك بلا حدود وكررنا سيناريو السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بلاعبي الزمالك وجهازه الفني، عقب الفوز في القمة 120.

وأضاف العدل في مداخلة لزملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"كررنا سيناريو السوبر الافريقي امام الترجي، تركنا الاستحواذ للمنافس وحققنا الفوز بالمرتدات".

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وواصل:"ثقتنا في لاعبي الزمالك بلا حدود، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل".

وأثنى العدل على دور مرتضى منصور ومجلس ادارة الزمالك في عودة انجازات النادي.

وأنهى العدل تصريحاته:" هناك تحليل تحكيمي في بعض القنوات كان متحيزا للاهلي وتحدثوا عن ضرورة طرد اسامة فيصل ولم يتناولوا عنف وليد سليمان".