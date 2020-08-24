شكرا لقرائتكم مدحت العدل: ثقتنا في الزمالك بلا حدود وكررنا سيناريو السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أشاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بلاعبي الزمالك وجهازه الفني، عقب الفوز في القمة 120.
وأضاف العدل في مداخلة لزملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"كررنا سيناريو السوبر الافريقي امام الترجي، تركنا الاستحواذ للمنافس وحققنا الفوز بالمرتدات".
وواصل:"ثقتنا في لاعبي الزمالك بلا حدود، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل".
وأثنى العدل على دور مرتضى منصور ومجلس ادارة الزمالك في عودة انجازات النادي.
وأنهى العدل تصريحاته:" هناك تحليل تحكيمي في بعض القنوات كان متحيزا للاهلي وتحدثوا عن ضرورة طرد اسامة فيصل ولم يتناولوا عنف وليد سليمان".
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