شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: رمضان صبحي خارج اهتمامات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، زيارة وليد سليمان لعبد الشافي اليوم في المستشفي قال: "طبيعي لاعب تعمد يأذي زميله أنه يزوره، ما فعله وليد سليمان هو تعمد للكرة وأرفض المقارنة بينه وبين طارق حامد لأن الأخير لم يتعمد أذى أحد طوال مسيرته، ويجب على وليد مراجعة أداؤه وطريقة لعبه".

وبرر أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت2، اليوم، الأحد، عدم خوض القمة الأولى فبراير الماضي بالخوف من الشحن الزائد للاعبي الفريقين بعد أحداث مباراة السوبر المصري والشغب الذى حدث وقتها.

وتطرق لقصة توقيع رمضان صبحي مع الزمالك قائلا: "لو نادي الزمالك عنده الرغبة في التعاقد مع رمضان صبحي أو أى لاعب فبالتأكيد يملك القدرة على ضم اللاعب، لكننا لم نتحدث مع رمضان صبحي الذى يعتبر مكسب لأى فريق يلعب معه وخسارة لأى فريق يرحل عنه، أرسلنا عرضا لهدرسفيلد لكننا لم نكمل في الصفقة".

وختم:" بالنسبة لفرجاني ساسي والتجديد معه فبالتأكيد الأمر في حساباتنا، لكننا نترك اللاعبين في تركيزهم خلال المرحلة المقبلة، ساسي يحب الزمالك والزمالك لاعبين ومسئولين وجماهبر تبادله نفس المشاعر".

Advertisements

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 وتلقى أول هزيمة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.