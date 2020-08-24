شكرا لقرائتكم الشوربجي: الزمالك طلب غرامة الشناوى بفوائدها والأهلى لم يتظلم على عقوبة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على استماع اللجنة اليوم لأقوال أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي.
وقال عادل الشوربجى فى تصريحات تليفزيونية: "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوى مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".
وأكد: "الزمالك يرغب فى الحصول على المبلغ الذى حصل عليه احمد الشناوى بالفوائد، بينما ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائى يوم 17 سبتمبر".
وعن عقوبة كهربا، قال عادل الشوربجي: "من حق الأهلي التظلم على العقوبة لاتحاد الكرة ولكن لم يتم قبولها إلا إذا كان هناك أدلة جديدة وهذا غير متوفر".
وتابع: "الأهلى لم يتظلم مجددا على قرار إيقاف كهربا لعدم وجود أدلة جديدة".
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